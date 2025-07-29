Γρεβενά: Σε εξέλιξη η φωτιά στη Δεσκάτη

Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται στη Δεσκάτη Γρεβενών, όπου εκτεταμένη δασική έκταση εξακολουθεί να καίγεται. Από το μεσημέρι, επί τόπου επιχειρούν 68 πυροσβέστες με τη συνδρομή πέντε πεζοπόρων τμημάτων, σε μια προσπάθεια να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου, που αξιοποιούνται για να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Οι δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη υπό δύσκολες συνθήκες, ώστε να προστατευθούν τόσο το δάσος, όσο και οι οικισμοί της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.