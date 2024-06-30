Φωτιά στη Σέριφο: Μεγάλη οικολογική καταστροφή και ζημιές

Στις φλόγες παραδόθηκαν περιουσίες στη Σέριφο, με την πυρκαγιά να κατακαίει σπίτια, επιχειρήσεις και τεράστιες εκτάσεις πρασίνου, προκαλώντας μεγάλη καταστροφή στο οικοσύστημα του νησιού.

Εφιαλτική ήταν η νύχτα που πέρασε.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν εν ριπή οφθαλμού σαρώνοντας όλο το νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού.

Την περιοχή μαστιγώνουν άνεμοι 10 μποφόρ.

Όπου και να κοιτάξει κανείς φωτιά.

Για βιβλική καταστροφή έκανε λόγο μιλώντας στον Σκάι ο Δήμαρχος του νησιού, Κωνσταντίνος Ρεβίνθης.

Περιέγραψε μια ανεξέλεγκτη η κατάσταση με το μέτωπο να είναι 15 χλμ ενεργό στο σύνολό του.

«Μιλάμε για τεράστια καταστροφή. Καμένα σπίτια, καμένα εξοχικά, αποθήκες. Μιλάμε για καταστροφή. Κάποια εξωκλήσια επίσης έχουν υποστεί ζημιές και οι άνεμοι συνεχίζουν με ίδια ένταση και παραπάνω. Το μέτωπο είναι τόσο μεγάλο που δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε».

Με τρία διαδοχικά μηνύματα 112 εκκενώνονται 8 οικισμοί. Κάτοικοι και τουρίστες απομακρύνονται προς λιμάνι και χώρα.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα από την περιοχή Λιβαδάκια.

Η φρυγανική βλάστηση αρπάζει αμέσως και οι θυελλώδεις άνεμοι βοηθούν τη φωτιά να εξαπλωθεί αστραπιαία προς Κουταλά, Γάνεμα, Βάγια και Καλό Αμπέλι.

Οι φλόγες σταματούν τελικά στη θάλασσα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο νησί λιγοστές. Μόλις 4 πυροσβέστες με 1 όχημα παλεύουν μόνοι τους για ώρες. 3 εναέρια προλαβαίνουν να επιχειρήσουν για λίγο πριν πέσει το σκοτάδι. Η μάχη είναι άνιση.

Λίγο μετά τις 8 ξεκινούν για Σέριφο 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Σύρο. Μετά από μία δύσκολη πρόσδεση λόγω των καιρικών συνθηκών αποβιβάζονται στο λιμάνι της Σερίφου λίγο πριν τις 11 το βράδυ. Άλλοι 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα φτάνουν στη Σέριφο από την Αθήνα λίγο πριν τις 3.30 τη νύχτα.

Με το πρώτο φως της ημέρα τα εναέρια μέσα ξεκινούν ρίψεις.

Η φωτιά τίθεται υπό έλεγχο.

Η πρώτη εικόνα από την καταγραφή των ζημιών είναι αποκαρδιωτική.

Πηγή: skai.gr

