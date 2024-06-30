Πλημμύρες στην Ελβετία: 4 νεκροί και 2 αγνοούμενοι

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στην Ελβετία και δύο ακόμη αγνοούνται από πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στη νοτιοανατολική Ελβετία, καιρικά φαινόμενα που έπληξαν και περιοχές της Ιταλίας.

Τρία από τα θύματα σκοτώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα σε κατολίσθηση στην κοιλάδα Μάτζια, στο ιταλόφωνο ελβετικό καντόνι Τιτσίνο, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Τα τρία πτώματα ανασύρθηκαν στην περιφέρεια Φοντάνα της κοιλάδας Μάτζια και αυτή τη στιγμή γίνεται η ταυτοποίησή τους, ενώ ένα άλλο άτομο αγνοείται σε γειτονική περιοχή, ανέφεραν οι αρχές του Τιτσίνο.

Μια γέφυρα παρασύρθηκε από τα νερά με αποτέλεσμα να αποκλεισθεί μια οδός στο καντόνι, περιπλέκοντας τις προσπάθειες διάσωσης.

Μεγάλο μέρος της Ελβετίας πλήττεται από χθες, Σάββατο, το απόγευμα από σφοδρές καταιγίδες και οι βροχοπτώσεις είναι πολύ ισχυρές. Υπερχειλίσεις του Ροδανού και παραποτάμων του, που έχουν φουσκώσει από τα νερά της βροχής και από το λιώσιμο των πάγων, έχουν αναγκάσει εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρυνθούν ενώ έχουν κλείσει επίσης πολλοί δρόμοι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές του Βαλέ (νοτιοδυτική Ελβετία).

Στο καντόνι Βαλέ η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο σε πόλη των Άλπεων. Η αστυνομία τόνισε ότι ένας ακόμη άνδρας αγνοείται σε άλλη περιοχή στο Βαλέ.

Πλημμύρες και κατολισθήσεις έπληξαν επίσης μια γειτονική περιοχή της Ιταλίας, όπου περίπου 200 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν με ελικόπτερο σήμερα από τα σπίτια τους στο Κόνι στην Κοιλάδα Αόστα, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

