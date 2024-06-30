«Υπό πλήρη έλεγχο βρίσκεται εδώ και δύο ώρες η φωτιά», δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο δήμαρχος Σερίφου Κωνσταντίνος Ρεβίνθης, με αφορμή την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές το απόγευμα, στη Σέριφο, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λιβάδι. «Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο. Γίνονται περιπολίες για τυχόν αναζωπυρώσεις», τόνισε ο κ.Ρεβίνθης.

Ανέφερε ότι θα ακολουθήσει απολογισμός για το μέγεθος της καταστροφής, διευκρινίζοντας ότι έχουν υποστεί ζημιές σπίτια, κυρίως εξοχικές κατοικίες, εξωκκλήσια αλλά και αποθήκες με εμπορεύματα. Όπως είπε - δύο αποθήκες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Συνολικά, χθες εστάλησαν τρία μηνύματα από το 112 για την εκκένωση 8 οικισμών και συγκεκριμένα τους οικισμούς Ράμος, Λιβαδάκια, Καράβι, Κουταλάς, Γάνεμα, Βαγιά, Καλό Αμπέλι και Λιβάδι.

Οι 4 πυροσβέστες που επιχειρούσαν αρχικά στη φωτιά με ένα όχημα, ενισχύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, με δυνάμεις που έφτασαν στο νησί από τη Σύρο και την Αθήνα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αυτή την ώρα στο νησί υπάρχουν μόνο διάσπαρτες εστίες εντός των καμένων περιοχών, οι οποίες αντιμετωπίζονται.

Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 15 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων επτά πυροσβεστών με τρία οχήματα που μετέβησαν χθες το απόγευμα ακτοπλοϊκώς από τη Σύρο με το οχηματαγωγό πλοίο «ΑΡΤΕΜΙΣ» και 22 πυροσβεστών με 11 οχήματα που μετέβησαν χθες το βράδυ από τον Πειραιά με το οχηματαγωγό πλοίο «ΑΝΕΜΟΣ», ενώ από το πρώτο φως της ημέρας πραγματοποιεί εναέριες ρίψεις νερού ελικόπτερο.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησε ρίψεις νερού και ένα ελικόπτερο.

Ο Δήμαρχος Σερίφου πρόσθεσε ότι έχει αιτηθεί στο υπουργείο, και εντός της ημέρας θα φτάσουν στο νησί δύο ελικόπτερα για για στοχευμένες κατασβέσεις όπου χρειαστεί.

A fire has broken out on Serifos, a Greek island in the Aegean Sea...🔥pic.twitter.com/cSAfsUHj5g — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 29, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.