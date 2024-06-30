Ένα άτομο έχασε τη ζωή του ενώ μαίνεται η φωτιά στη Σταμάτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 45χρονο που έπαθε ανακοπή καρδιάς στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από τη φωτιά

Εγιναν προσπάθειές ανάταξης και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Καπανδρίτιου, αλλά δυστυχώς δεν κατέστη εφικτό να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Επίσης, το ΕΚΑΒ σπεύδει να παραλάβει άτομο με δύσπνοια και λιποθυμικό επεισόδιο, από το γήπεδο Διονύσου.

Σε ετοιμότητα είναι το νοσοκομείο ΚΑΤ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.