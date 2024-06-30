Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές σε Σαλαμίνα, Ραφήνα και Πόρο

Σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές σε Σαλαμίνα, Ραφήνα και στο Πόρο προχώρησε η Πυροσβεστική, ενώ παράλληλα επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα σε ακόμα 4 άτομα.

Αναλυτικότερα:

Συνελήφθη χθες 29 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ. Πειραιά, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε χαμηλή βλάστηση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Ρέστη Σαλαμίνας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.500 ευρώ.

Συνελήφθη σήμερα, 30 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Νέας Μάκρης, αλλοδαπός, ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς από πρόθεση σε χορτολιβαδική έκταση πλησίον του ρέματος Ραφήνας στην Αττική και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 8.538,75 ευρώ. Ο ίδιος είχε συλληφθεί για τον ίδιο λόγο και στις 16 Ιουνίου 2024 και του επιβλήθηκε ποινή με αναστολή. Ο προαναφερόμενος οδηγήθηκε σήμερα, ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και τον παράπεμψε να απολογηθεί στον Ανακριτή την Τρίτη το πρωί.

Συνελήφθη σήμερα 30 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Εθ. Πυρ. Κλιμακίου Πόρου με την συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ, ημεδαπός, ο οποίος προέβη σε εκτέλεση θερμών εργασιών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Ασκέλι Πόρου, του Δήμου Πόρου Αττικής και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 3.000 ευρώ.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.933 ευρώ, χθες 29 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε υπαίθριες εργασίες προκαλώντας πυρκαγιά εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στον Δήμο Ιωαννίνων, στα Ιωάννινα.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 2.250 ευρώ, χθες 29 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Θάσου, σε αλλοδαπό, ο οποίος προέβη σε χρήση αυτοσχέδιας συσκευής έψησης σε ύπαιθρο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Σκάλα Ποταμιάς στη νήσο Θάσο.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 2.250 ευρώ, σήμερα 30 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση απορριμμάτων εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στον οικισμό Χαλάστρας, του Δήμου Δέλτα, στην Θεσσαλονίκη.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 2.625 ευρώ, σήμερα 30 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Πύργου, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση απορριμμάτων εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην κοινότητα Αρβανίτη, του Δήμου Πύργου, στην Ηλεία.

