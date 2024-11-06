Μεγάλες είναι οι ζημιές που προκλήθηκαν στον ιστορικό και διατηρητέο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου στα Ιωάννινα, από τη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις δυόμισι τα ξημερώματα στον γυναικωνίτη, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν και έβγαλαν τις εικόνες του Αγίου Αθανασίου και του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, τις οποίες δεν είχε αγγίξει η φωτιά.

Δεν συνέβη το ίδιο όμως και με τον «Επιτάφιο» που κοσμούσε το Ναό και ο οποίος καταστράφηκε από τις φλόγες.

Στο εσωτερικό του Ναού και στο χώρο του γυναικωνίτη οι ζημιές είναι μεγάλες ενώ από τον πυκνό καπνό έχει μαυρίσει μεγάλο μέρος της εκκλησίας και οι τοιχογραφίες.

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Αθανασίου είχε καταστραφεί από μεγάλη πυρκαγιά τον Αύγουστο του 1820 κατά την πολιορκία του Αλή Πασά.

Ξαναχτίστηκε το 1832 με δωρεά των αδελφών Ζωσιμάδων και άλλων ευεργετών.

Πηγή: skai.gr

