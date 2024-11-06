Λογαριασμός
Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στο Καπανδρίτι - Αισθητός στην Αθήνα

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Καπανδριτίου

Σεισμός

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 15:29 στην περιοχή της Αττικής και συγκεκριμένα στο Καπανδρίτι.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της Αθήνας.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Καπανδριτίου, ενώ το εστιακό βάθος, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ήταν στα 11,1 χιλιόμετρα.

seismos

σεισμός τώρα Αθήνα
