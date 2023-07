Δύσκολη νύχτα στα πύρινα μέτωπα της Μαγνησίας: Μία γυναίκα και ένας άνδρας νεκροί - Νέο 112 για ετοιμότητα σε 6 περιοχές Ελλάδα 21:20, 26.07.2023 linkedin

Μήνυμα 112 για ετοιμότητα σε Γλαφυρά, Κάκκαβο, Μελισσάτικα, Φυτόκο, Λουτζίκα και Κογιάτικα - Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα σε έξι διαφορετικά σημεία - Απανθρακωμένη σε τροχόσπιτο βρέθηκε η γυναίκα στο Χοροστάσι Αλμυρού - Ο κτηνοτρόφος έμεινε για να σώσει το κοπάδι του στον Άγιο Γεώργιο