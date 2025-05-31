Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, όταν ένας 87χρονος σκότωσε με πιστόλι την καρκινοπαθή σύζυγο του και αποπειράθηκε στη συνέχεια να αυτοκτονήσει.

Ο θάνατος της ηλικιωμένη γυναίκας ήταν ακαριαίος ενώ ο 87χρονος εισήχθη σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, όπου και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Η γυναίκα βρισκόταν σε βαριά κατάσταση υγείας, σε τελικό στάδιο καρκίνου. O ίδιος φέρεται να μην άντεχε να τη βλέπει να υποφέρει.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, που αναφέρει το goodnet ο 87χρονος άφησε σημείωμα δίπλα από το σημείο της τραγωδίας, στο οποίο εξηγούσε τους λόγους της πράξης του. Η σύζυγος του είχε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και δεν άντεχε να τη βλέπει να ταλαιπωρείται.

Πώς έγινε η τραγωδία

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο ηλικιωμένος μπήκε στον θάλαμο νοσηλείας και βγήκε μαζί με τον γιο του στο μπαλκόνι.

Στη συνέχεια ξαναμπήκε στον θάλαμο και κλείδωσε την μπαλκονόπορτα, ώστε να μην μπορέσει ο γιος του να αντιδράσει.

Ο 87χρονος έβγαλε το πιστόλι, πυροβόλησε την ηλικιωμένη γυναίκα του δύο φορές και αμέσως αυτοπυροβολήθηκε, τραυματίζοντας σοβαρά τον εαυτό του.

Όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.