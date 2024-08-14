Λογαριασμός
Φωτιά σε επιχείρηση στη Λάρισα - Ήχησε 112 - Δείτε βίντεο

Επιχειρούν 32 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου, 10 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. και μηχανήματα έργου

UPDATE: 16:48
Φωτιά

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο ανακύκλωσης στην περιοχή Ομορφοχώρι του δήμου Κιλελέρ Λάρισας. Ήχησε και ειδοποίηση του 112 για τον κίνδυνο των καπνών.

Επιχειρούν 32 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου, 10 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. και μηχανήματα έργου.

