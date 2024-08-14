Φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο ανακύκλωσης στην περιοχή Ομορφοχώρι του δήμου Κιλελέρ Λάρισας. Ήχησε και ειδοποίηση του 112 για τον κίνδυνο των καπνών.

Επιχειρούν 32 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου, 10 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. και μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης, στην περιοχή Ομορφοχώρι, του δήμου Κιλελέρ #Λάρισας. Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου, 10 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2024

Πηγή: skai.gr

