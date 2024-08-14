Τον απόλυτο τρόμο έζησε μια έγκυος γυναίκα που εργάζεται σε κατάστημα στον Πειραιά, την οποία λήστεψε 33χρονος με την απειλή μαχαιριού.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, λίγη ώρα αργότερα προχώρησαν στη σύλληψη ενός 33χρονου αλλοδαπού, που φέρεται ότι λήστεψε κατάστημα στην περιοχή του Πειραιά.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο δράστης της ληστείας που ταυτοποιήθηκε, κατηγορείται επιπλέον για άλλες δύο ληστείες που έλαβαν χώρα στις 7 και 12 Αυγούστου 2024 σε άλλα καταστήματα στην περιοχή του Πειραιά. Στην κατοχή του 33χρονου κατά την ώρα της σύλληψής του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Ο συλληφθείς που οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, κατηγορείται για ληστείες κατ' επάγγελμα και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

