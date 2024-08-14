Λογαριασμός
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Αγία Τριάδα Αιτωλοακαρνανίας

Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 11 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π - Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α

UPDATE: 16:43
φωτιά τώρα

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά, που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, στην περιοχή Αγία Τριάδα, του δήμου Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας.

Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 11 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

TAGS: Φωτιά Τώρα Αιτωλοακαρνανία
