Αυξημένες είναι από το πρωί οι πληρότητες των πλοίων από τα λιμάνια της Αττικής για τους νησιωτικούς προορισμούς, κυρίως για τις Κυκλάδες, λόγω Δεκαπενταύγουστου.

Το Λιμενικό Σώμα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση των επιβατών και των οχημάτων, ενώ καλό είναι εκδρομείς που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα να βρίσκονται λίγο νωρίτερα στην αποβάθρα αναχώρησης του πλοίου.

Από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα 25 δρομολόγια, ενώ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία για την επιβατική κίνηση, αναμένεται να αναχωρήσουν συνολικά για τα νησιά του Αιγαίου 21.834 επιβάτες.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού θα πραγματοποιηθούν, επίσης σήμερα, 42 δρομολόγια πλοίων, 27 από ταχύπλοα και 15 από συμβατικά.

Από το λιμάνι της Ραφήνας θα πραγματοποιηθούν 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και 3 προς το Μαρμάρι, ενώ θα αναχωρήσουν συνολικά 5.070 επιβάτες.

Από το λιμάνι του Λαυρίου θα πραγματοποιηθούν 9 δρομολόγια, ενώ θα αναχωρήσουν συνολικά 2.599 επιβάτες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και νησιωτικής Πολιτικής, η ακτοπλοϊκή κίνηση τον Ιούλιο του 2024, (σύμφωνα με τους ακτοπλόους οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στα συμβατικά πλοία παραμένουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι) κινήθηκε καθοδικά κατά 10% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2023.

Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2024 διακινήθηκαν συνολικά 3,9 εκατ. επιβάτες και 534.611 οχήματα, έναντι 4,3 εκατ. επιβατών και 922.000 οχημάτων τον Ιούλιο του 2023, πτώση 10% σε επιβάτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.