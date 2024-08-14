Mε φριχτό τρόπο σκότωσε ένας 38χρονος, με καταγωγή από τη Γεωργία, έναν 58χρονο άνδρα στη Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης, ενημερώθηκε χθες για παράσυρση άνδρα από όχημα, στην οδό Νικηφόρου Ουρανού, στη δυτική είσοδο της πόλης.

Τα πρώτα στοιχεία οδήγησαν στην κινητοποίηση των αστυνομικών και όπως προέκυψε από την έρευνα, ο δράστης, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, κινήθηκε εναντίον του θύματος. Στη συνέχεια τον παρέσυρε ωθώντας τον σε τοιχίο, τραυματίζοντάς τον στον κορμό.

Ο 58χρονος, μεταφέρθηκε σε νοσηλευτικό ίδρυμα της πόλης, όπου υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο και απεβίωσε.

Ο 38χρονος ο οποίος συνελήφθη έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές για κατοχή, χρήση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, σωματική βλάβη και ελευθέρωση κρατουμένου.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πίσω από τη φριχτή δολοφονία, βρίσκονται οικονομικές διαφορές μεταξύ των δύο ανδρών.

