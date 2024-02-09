Λογαριασμός
Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο αποθηκευτικό χώρο στο Μοσχάτο

Επί τόπου, έχουν σπεύσει και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα

Φωτιά Μοσχατο

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που έχει ξεσπάσει σε παλιό εγκαταλελειμμένο αποθηκευτικό χώρο, στην συμβολή των οδών Αρτέμιδος και Πλωμαρίου, στο Μοσχάτο.

Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε σκουπίδια στον τρίτο όροφο. Επί τόπου, έχουν σπεύσει και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Πυρκαγιά σπίτι Πυροσβεστική
