Χωρίς ενεργό μέτωπο φωτιά στο Λιβάδι Κεφαλονιάς: Mήνυμα από το 112- Σηκώθηκε ελικόπτερο

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και 1 ελικόπτερο - Καίει σε δασική έκταση

UPDATE: 18:14
Πυροσβεστική

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Λιβάδι στην Κεφαλονιά.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα μήνυμα προς τους κατοίκους, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών, έστειλε το 112.

