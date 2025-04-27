Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Λιβάδι στην Κεφαλονιά.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
Παράλληλα μήνυμα προς τους κατοίκους, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών, έστειλε το 112.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λιβάδι Κεφαλληνίας. Κινητοποιήθηκαν 16 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 27, 2025
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) April 27, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λιβάδι και #Κουβαλάτα #Ληξουρίου_Κεφαλονιάς
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
