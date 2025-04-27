Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Λιβάδι στην Κεφαλονιά.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα μήνυμα προς τους κατοίκους, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών, έστειλε το 112.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λιβάδι Κεφαλληνίας. Κινητοποιήθηκαν 16 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 27, 2025

Πηγή: skai.gr

