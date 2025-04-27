Νέα βίντεο ντοκουμέντα που εξασφάλισε η εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Δεκατιανοί», από το συγκλονιστικό τροχαίο στα διόδια Πολυμύλου, αποτυπώνουν καρέ καρέ τα κρίσιμα δευτερόλεπτα της σύγκρουσης. Τα νέα στοιχεία που προκύπτουν αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα αίτια της φονικής σύγκρουσης, αλλά και στην ταχύτητα με την οποία κινούνταν ο οδηγός της νταλίκας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πρόκειται για τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης στα διόδια Πολυμύλου. Το φορτηγό με τον οδηγό ουκρανικής καταγωγής παρασύρει με μεγάλη ταχύτητα τα δύο προπορευόμενα οχήματα. Στο μεσαίο βρίσκεται το ζευγάρι που έχασε τη ζωή του. Το φορτηγό διαλύει στη συνέχεια το κουβούκλιο των υπαλλήλων.

Στα νέο βίντεο ντοκουμέντα καταγράφεται η σφοδρότητα της σύγκρουσης. Απεικονίζεται αρχικά ένα αυτοκίνητο που δεν ενεπλάκη στο τροχαίο να κάνει όπισθεν και να ανοίγει την μπάρα για να φύγει. Ακολουθούν τα δύο άλλα οχήματα και η νταλίκα που δεν σταματά ποτέ και παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά της.

«Δυστυχώς , με λύπη, το κύριο στοιχείο στο δυστύχημα είναι η ταχύτητα», δηλώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος Εγνατίας Οδού, Κωνσταντίνος Κουτσούκος.

Nα αντικρούσει τις εκτιμήσεις για υπερβολική ταχύτητα προσπαθεί ο οδηγός, ουκρανικής καταγωγής, επικαλούμενος το καταγραφικό μέσα από το GPS του φορτηγού, ένα λεπτό πριν από τη στιγμή του τροχαίου. Το όχημα κινείται με 51 χλμ. την ώρα. Εκείνη τη στιγμή φαίνεται να είναι εντός των ορίων, αν φυσικά οι συνθήκες ήταν φυσιολογικές, και δεν καλύπτονταν τα πάντα από ομίχλη.

Τι ισχυρίζεται ο οδηγός

«Δεν έτρεχα τη μέρα που έγινε το δυστύχημα. Το GPS της εταιρείας μου δείχνει 51 χλμ. ένα λεπτο πριν το ατύχημα. Στη συνέχεια μείωσα σε 40 και κοιτούσα με αγωνία να δω τα φώτα των διοδίων. Μόλις τα είδα επέλεξα τη μεσαία λωρίδα του e-pass και τότε αντιλήφθηκα μπροστά μου το γκρι ΙΧ των Ελβετών που δεν φαινόταν λόγω της ομίχλης σταματημένο προς το e-pass. Έστριψα ενστικτωδώς αριστερά και πάτησα τέρμα φρένο.»

Υπενθυμίζεται ότι ο 38χρονος οδηγός κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη της Ανακρίτριας και του Εισαγγελέα Κοζάνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.