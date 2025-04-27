«Άνοιξε» η γη στα δύο στις Βούτες Ηρακλείου, με τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι για το φαινόμενο, καθώς δεν προηγήθηκε κάποιος σεισμός.

Συγκεκριμένα, τις τελευταίες ημέρες έχουν εμφανιστεί στην περιοχή ρήγματα, «κόβοντας» στα δύο σπίτια, δρόμους και άλλες υποδομές του χωριού.

Το πρωί της Κυριακής το σημείο επισκέφθηκε ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο τεχνικών υποδομών Γιώργο Σισαμάκη και κλιμάκιο μηχανικών της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου, προκειμένου να προχωρήσουν σε μια πρώτη αξιολόγηση της σοβαρότητας του φαινομένου.

Σύμφωνα με τον κ. Καλοκαιρινό, «το φαινόμενο από τις πρώτες διαπιστώσεις βρίσκεται σε εξέλιξη και πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα την κατάσταση».

Για τον σκοπό αυτό ο δήμος Ηρακλείου θα ζητήσει την κήρυξη του χωριού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι ρηγματώσεις αυτές, σύμφωνα με τον κ. Καλοκαιρινό, οφείλονται πιθανότατα σε καθίζηση του εδάφους, ενώ συμπλήρωσε ότι «θα προχωρήσουμε σε μια άμεση εκτίμηση της κατάστασης ενδεχόμενου κινδύνου στα σπίτια. Σχηματίζεται κλιμάκιο μηχανικών της τεχνικής υπηρεσίας το οποίο αύριο το πρωί θα βρίσκεται στην περιοχή για να κάνει την πρώτη εκτίμηση. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα ζήτημα υψηλής προτεραιότητας, το οποίο θα μας απασχολήσει, ώστε να αποσοβηθεί κάθε κίνδυνος για το χωριό και να εκλείψει η εύλογη ανησυχία που έχει προκληθεί σε όλους μας. Θα χρειαστεί εξειδικευμένη μελέτη και θα πρέπει να έρθουν μελετητές από την Αθήνα και αυτό σημαίνει και συνδρομή της κεντρικής κυβέρνησης. Εμείς αυτή τη στιγμή απευθυνόμαστε και στο Υπουργείο Υποδομών και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας».

Άμεσα αναμένεται να πιάσουν δουλειά οι μηχανικοί του δήμου Ηρακλείου ενώ άμεσα θα βρεθούν στις Βούτες γεωλόγοι από την Αθήνα.

Στην περιοχή μεταβαίνει ο Λέκκας

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:

«Σε συνεννόηση με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, δόθηκε εντολή από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου και μεταβαίνει σήμερα στις Βούτες του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης ο Πρόεδρος της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου, Καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, για τη διενέργεια αυτοψίας και την εκτίμηση της κατάστασης που έχει προκύψει από τις εκτεταμένες ρηγματώσεις.

Σκοπός είναι, η διερεύνηση των αιτίων του φαινομένου, η διαπίστωση της πιθανότητας επέκτασής του σε γειτονικές περιοχές, καθώς και η λήψη άμεσων μέτρων αντιμετώπισης. Παράλληλα, θα εξεταστεί αν η περιοχή χρήζει κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου με απόλυτη προσοχή και συντονίζει όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των κατοίκων και των υποδομών της περιοχής.

Πηγή: creta24, ΕΡΤ

