Στη σύλληψη 5 ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ, κατά την διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε χθες, Σάββατο, σε περιοχή της Αττικής.

Οι 5 συλληφθέντες κατηγορούνται για δύο διαφορετικές υποθέσεις κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις δεδομένων και δημιουργία προφίλ (profiling), στο πλαίσιο των οποίων πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, ενώ η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών της ΕΚΑΜ, καθώς και σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αναφορικά με την πρώτη υπόθεση για την οποία κατηγορούνται 4 άτομα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των κατηγορούμενων, βρέθηκαν να κατέχουν με σκοπό τη διακίνηση, συσκευασίες με ηρωίνη, μικτού βάρους 330,6 γραμμαρίων και «βραστή» κοκαΐνη, μικτού βάρους 21,64 γραμμαρίων.

Μάλιστα, στη θέα των αστυνομικών προσπάθησαν να ξεφορτωθούν τα ναρκωτικά πετώντας τα στην αποχέτευση και για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκαν εργασίες διάνοιξης των σωληνώσεων για τον εντοπισμό τους.

Παράλληλα, ο πέμπτος κατηγορούμενος κατελήφθη στο πλαίσιο διερεύνησης της δεύτερης υπόθεσης, να κατέχει με σκοπό τη διακίνηση συσκευασία, με «βραστή» κοκαΐνη, μικτού βάρους 5,3 γραμμαρίων.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών και από τις δύο υποθέσεις, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

330,6 γραμμάρια ηρωίνης,

26,94 γραμμάρια βραστής κοκαΐνης,

15 δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,

12.131 ευρώ,

Ι.Χ.Ε. και Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητα,

2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και 2 μπαταρίες,

σύστημα καταγραφής εικόνας, με 3 κάμερες ασφαλείας και καταγραφικό μηχάνημα,

πλήθος νάιλον συσκευασιών και

πλαστικό κυτίο δεμένο με σκοινί ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, για -κατά περίπτωση- αντίσταση, απείθεια, ρευματοκλοπή, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

