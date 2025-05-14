Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του φαραγγιού της Σαμαριάς λόγω του σεισμού των 6,1 Ρίχτερ που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Κάσο.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τη λειτουργία του φαραγγιού προκειμένου να ελεγχθεί η ασφάλεια της διαδρομής.

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνονται τα εξής:

«Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανακοινώνει ότι λόγω του σεισμού που εκδηλώθηκε σήμερα νότια της Κάσου το φαράγγι θα μείνει κλειστό για τους επισκέπτες με σκοπό τον έλεγχο της διαδρομής από πιθανές βροχοπτώσεις. Νεότερη ανακοίνωση θα υπάρξει σήμερα αργά το απόγευμα».

