Σεισμική δόνηση 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη 01:51 τα ξημερώματα της Τετάρτης, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κάσου και Καρπάθου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 19 χλμ. ΝΝΑ της Κάσου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 64.4 χιλιόμετρα.

Η ισχυρή σεισμική δόνηση έφερε αναστάτωση στους κατοίκους των νησιών του νότιου Αιγαίου και στην ανατολική Κρήτη, όπου και έγινε ιδιαίτερα αισθητή.

Παρά τη σχετικά μεγάλη απόσταση του Ηρακλείου από το επίκεντρο, ο σεισμός έδωσε την εντύπωση τριών αυξομοιουμένων «κυμάτων» και αίσθηση διάρκειας τουλάχιστον 15 δευτερολέπτων.

Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός σε περιοχές της Αττικής και στα παράλια της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΟΑΣΠ κ. Ευθύμιο Λέκκα, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ, «το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της μεγάλης δόνησης είναι ότι το εστιακό βάθος είναι τα 60 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι η κίνηση έφτασε απομειωμένη στην Κάσο και στην Κάρπαθο και πολύ περισσότερο στην Κρήτη με αποτέλεσμα σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα και με τις πρώτες περιγραφές των κατοίκων να μην έχουμε κάποιες σημαντικές επιπτώσεις χωρίς βεβαίως να έχουμε πλήρη εικόνα».

Ο καθηγητής τόνισε επίσης ότι λόγω του εστιακού του βάθους, ο σεισμός αυτός δεν αναμένεται να έχει πλούσια μετασεισμική ακολουθία. «Τέτοιοι σεισμοί γινοται εφάπαξ», είπε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε ότι «ο σεισμός έγινε ουσιαστικά πάνω στο ελληνικό τόξο και δεν συνδέεται με τους σεισμούς στις Κυκλάδες ή την Τουρκία».

Προειδοποίηση για τσουνάμι

Στις 02:36 τα ξημερώματα, οι κάτοικοι της Κάσου, της Καρπάθου και της ανατολικής Κρήτης έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα για τσουνάμι από το 112, σύμφωνα με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα από τις ακτές.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Σεισμός μεγέθους 5.9 σημειώθηκε 48χλμ ΝΝΑ της Κάσου. Κίνδυνος πιθανής εκδήλωσης Τσουνάμι στην περιοχή σας



‼️ Απομακρυνθείτε άμεσα από τις ακτές



‼️ Ακολουθήστε τις οδηγίες των Τοπικών Αρχών@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) May 13, 2025

Η καταγραφή του ισχυρού σεισμού ανατολικά της Κρήτης από τον σεισμογράφο του εθνικού Αστεροσκοπείου

😱 Η καταγραφή Το ισχυρού σεισμού ανατολικά της Κρήτης από τον σεισμογράφο του εθνικού Αστεροσκοπείου.



⚠️ 🌊 Υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι από το 112 στις ακτές της Κάσου και της Καρπάθου#earthquake #greece pic.twitter.com/Ew9Ypkvczk — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) May 13, 2025

