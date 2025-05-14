Δάσκαλος καταγγέλθηκε από 11χρονη μαθήτριά του για σεξουαλική παρενόχληση. H μαθήτρια, που φοιτά σε ιδιωτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης, απευθύνθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης και κατόπιν έρευνας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 48χρονου για κατάχρηση ανηλίκου και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος μαθήτριάς του.

Όπως κατήγγειλε η ανήλικη, τον περασμένο Μάρτιο, ο 48χρονος δάσκαλος τής απέστειλε μήνυμα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο με διάφορες προτάσεις πρόσβαλε την γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σε νομότυπη έρευνα που έγινε στο σπίτι του εκπαιδευτικού κατασχέθηκαν ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, ένα κινητό τηλέφωνο και δύο φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων (usb-stick), που εστάλησαν για εργαστηριακή έρευνα στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τυχόν άλλες περιπτώσεις παθουσών, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

