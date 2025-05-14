Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας για τον σεισμό 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κάσου και Καρπάθου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε ότι «ο σεισμός εκδηλώθηκε στις 2 παρά 11 το πρωί, με κύριό του χαρακτηριστικό να είναι ότι έγινε αντιληπτός σε ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού τόξου, δηλαδή την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, ενώ μερικοί διατείνονται μέχρι και για την Αττική».

«Το κρίσιμο στοιχείο ήταν πως πρόκειται για έναν σεισμό της τάξεως των 6 Ρίχτερ που όμως έχει ένα αρκετά μεγάλο βάθος, της τάξεως των 62 περίπου χιλιομέτρων, πράγμα που καθορίζει όλα τα υπόλοιπα. Καθορίζει ότι η ενέργεια είναι πολύ μειωμένη όταν φτάσει στην επιφάνεια, συνεπώς δεν έχουμε επιπτώσεις. Δεύτερον, καθορίζει ότι δεν είναι προσεισμός, αλλά ούτε θα ακολουθηθεί από σεισμούς με πλούσια μετασεισμική ακολουθία, δηλαδή δεν θα έχουμε μετασεισμούς. Το τρίτο είναι ότι το ρήγμα βάθους 62 χιλιομέτρων είναι πολύ δύσκολο να φτάσει στην επιφάνεια του πυθμένα, οπότε είναι και πολύ δύσκολο να έχουμε και ένα τσουνάμι. Όμως η έκδοση 112 για τσουνάμι ήταν απαραίτητη, γιατί μπορεί να είχαμε ένα μικρό τσουνάμι από υποθαλάσσια κατολίσθηση».

«Δεν θα ενεργοποιηθούν άλλα ρήγματα»

Σε ερώτηση για πιθανότητα ενεργοποίησης άλλου ρήγματος, ο κ. Λέκκας απάντησε ότι δεν έχει καμία σχέση με τη Σαντορίνη και την Κωνσταντινούπολη.

«Βεβαίως υπάρχουν κι άλλα ρήγματα στις περιοχές αυτές, θεωρώ όμως ότι δεν είναι σε θέση να ενεργοποιήσει κι άλλα ρήγματα. Έστω κι αν γίνει όμως αυτό, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι αυτοί οι σεισμοί δεν διοχετεύουν ενέργεια προς τις χερσαίες και κατοικημένες περιοχές. Την ενέργεια τη διοχετεύουν προς το βάθος ή προς το θαλάσσιο περιβάλλον της Κρήτης, συνεπώς ούτε και από εκεί ανησυχούμε».

Καραστάθης: Τέτοιοι σεισμοί δεν προκαλούν σοβαρές ζημιές - Απομειώθηκαν οι επιπτώσεις λόγω βάθους

«Ο σημερινός σεισμός, αν και είχε μεγάλο μέγεθος, είχε επίσης σημαντικότατο βάθος ίσο με 64 χιλιόμετρα, πράγμα που απομείωσε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τις επιπτώσεις», ανέφερε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, μιλώντας στο ΑΠΕ- ΜΠΕ για τη σεισμική δόνηση 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης προς Τετάρτη -στη 01:51- στον θαλάσσιο χώρο 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Κάσου.

Όπως είπε, τέτοιοι σεισμοί συνδέονται άμεσα με την υποβύθιση της Αφρικανικής πλάκας, κάτω από την πλάκα του Αιγαίου. «Γενικά, πέραν της αναστάτωσης, δεν προκαλούν σοβαρές ζημιές.

Ο συγκεκριμένος σεισμός ήταν μάλιστα και σε θαλάσσιο χώρο και ως εκ τούτου απείχε σημαντικά από κατοικημένες ζώνες, με κοντινότερη περιοχή τη νήσο Κάσο», σημείωσε ο κ. Καραστάθης.

Ακόμη επισήμανε ότι η περιοχή έχει πολύ σημαντικό δυναμικό και πρόσθεσε ότι έχουν σημειωθεί στο παρελθόν πολύ ισχυροί σεισμοί. «Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ίδια σχεδόν περιοχή το 2015 είχαμε σεισμό επίσης 6,1 μεγέθους στην κλίμακα Ρίχτερ και επίσης με σημαντικό βάθος», υπογράμμισε.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές στην ευρύτερη περιοχή που σημειώθηκε η ισχυρή σεισμική δόνηση, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Κρήτη και Κάρπαθο τέθηκαν σε γενική επιφυλακή. Παράλληλα σε αυξημένη ετοιμότητα είναι η ΕΜΑΚ της Κρήτης καθώς κι όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.