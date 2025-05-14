Επίθεση στη Νομική Σχολή: 6 συλλήψεις από την ΕΛΑΣ - Πώς έδρασαν οι δράστες και τι βρέθηκε στα σπίτια τους

Συνολικά 6 άτομα συνελήφθησαν χτες Τρίτη για την επίθεση που σημειώθηκε στο κτίριο της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ τον Απρίλιο, με την ΕΛ.ΑΣ. να δίνει πληροφορίες για τη δράση τους.

Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας, 25, 23, 25, 19, 22 και 31 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση (συμμορία) απαρτιζόμενη από άτομα που έχουν οργανωθεί με σκοπό την από κοινού, κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο, τέλεση κακουργήματος και πλημμελημάτων με τα οποία επιδιώκεται η προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας ή της περιουσίας, διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και φθορά πράγματος που είναι τοποθετημένο σε δημόσιο χώρο και χρησιμεύει για κοινό όφελος, άνευ πρόκλησης του παθόντος, για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και για απείθεια.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 3 άτομα, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, καθώς και μία 29χρονη, η οποία κατηγορείται για υπόθαλψη – παρεμπόδιση δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, έπειτα από συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, καθώς και εξέτασης μαρτύρων, προέκυψε η σύσταση και ένταξη των κατηγορουμένων σε δομημένη εγκληματική οργάνωση, η οποία λειτούργησε κατόπιν λεπτομερούς σχεδιασμού κινήσεων και ανάθεσης ρόλων στα μέλη της, επιδιώκοντας τη διάπραξη κακουργήματος και πλημμελημάτων και συγκεκριμένα βαριά σωματική βλάβη και διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας, παράνομης βίας και πρόκληση φθορών εντός των χώρων του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος.

Ο ρόλος των μελών της οργάνωσης

Παράλληλα, διακριβώθηκε ο ρόλος των μελών της εγκληματικής οργάνωσης ως εξής:

25χρονος, κατείχε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση (συμμορία), ο οποίος αφενός προπορευόταν στην ομάδα των επιτιθέμενων αφετέρου είχε τον ρόλο παρατηρητή, παρέχοντας πληροφοριακή κάλυψη σε κάθε στάδιο της επίθεσης. Επιπλέον, πραγματοποίησε κατόπτευση του χώρου σε διάφορα χρονικά σημεία, συντόνισε – διευκόλυνε τη διαφυγή έτερων μελών της οργάνωσης, ενώ ήταν επιφορτισμένος και με την εξωτερική επιτήρηση του χώρου,

έτερη δράστιδα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, προμήθευσε έτερα μέλη της οργάνωσης με μάσκες χειρουργικού τύπου, τις οποίες αγόρασε κατά την προσέγγισή της στον χώρο του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν από κοινού με 25χρονο κατά την τέλεση της πράξης και να δυσχεράνουν με τον τρόπο αυτό την ταυτοποίησή τους από τις Αρχές,

οι λοιποί κατηγορούμενοι, αποτέλεσαν μέρος του επιχειρησιακού βραχίονα της οργάνωσης, συμμετέχοντας ενεργά στην επίθεση, ως φυσικοί αυτουργοί, ενώ

η 29χρονη, βοήθησε στη διαφυγή του 22χρονου, οδηγώντας Ι.Χ.Ε αυτ/το.

Τι βρέθηκαν στα σπίτια τους

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα και χώρους, καθώς και στην κατοχή των κατηγορουμένων, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ρουχισμός,

5 αντιασφυξιογόνες μάσκες,

τρικάκια – φέιγ βολάν, βιβλίο, αυτοκόλλητα και έντυπα αναρχικού περιεχομένου,

17 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

5 μονάδες Η/Υ, 4 φορητοί υπολογιστές και -4- USB,

2 σκληροί δίσκοι και 3 παιχνιδομηχανές,

2 τάμπλετ και 3 κάρτες sim,

φωτογραφική μηχανή με κάρτα μνήμης,

4 κράνη μοτοσικλετιστή,

6 περιλαίμια και κουκούλα, τύπου full – face,

κάλυκας, μαχαίρι και μεταλλικός κόφτης,

χειρόγραφες σημειώσεις και πλήθος φωτοαντιγράφων,

5 ζευγάρια γαντιών,

τσάντα πολλαπλών χρήσεων, μέσα στην οποία υπήρχαν επικαλαμίδα, ζευγάρι γάντια, ζευγάρι γάντια εργασίας, γάντι, δερμάτινο κοκάλινο γάντι, πλαστικό γάντι, γυαλί κολυμβητηρίου, 12 δεματικά (tie rap) και

7 πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως.

Σημειώνεται ότι τέσσερις από τους συλληφθέντες κατά δήλωσή τους είναι φοιτητές, ενώ ο 25χρονος, ο οποίος κατείχε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση, παρεμπόδισε τη διενέργεια της έρευνας στην οικία του, παρά τη δήλωση της ιδιότητας και της σχετικής ανακοίνωσης από τους αστυνομικούς.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

