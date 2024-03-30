Αφρικανική σκόνη: Ο ουρανός της Ελβετίας καλύφθηκε από «πέπλο άμμου» από Σαχάρα

Μια τεράστια ποσότητα άμμου από τη Σαχάρα έχει καλύψει τον ελβετικό ουρανό από την Παρασκευή, μειώνοντας δραματικά την ορατότητα και δίνοντας μια κιτρινωπή απόχρωση στο φως της ημέρας σε μεγάλο μέρος της χώρας.

"Η άφιξη #άμμου από τη #Σαχάρα οδηγεί σε πολύ σαφή μείωση της ηλιοφάνειας και της ορατότητας. Υπάρχει επίσης μια αύξηση στις συγκεντρώσεις λεπτών σωματιδίων", υπογραμμίζει η ελβετική μετεωρολογική υπηρεσία MétéoSwiss σε μήνυμα στο X.

Der Karfreitag und auch der heutige Samstag zeigte sich von der turbulenten und staubigen Seite. Wir ziehen im #Meteoblog https://t.co/K08Ao74sxh ein kurzes Zwischenfazit. Fotos. Meteomeldungen/App pic.twitter.com/6DdfpMCy6I — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) March 30, 2024

Καθώς η άμμος συγκεντρώνεται κάτω από τα 3000 μέτρα, η ποιότητα του αέρα έχει επιδεινωθεί ιδιαίτερα, από τις όχθες της λίμνης της Γενεύης μέχρι την υπόλοιπη χώρα.

Το AirCHeck, η εφαρμογή που ξεκίνησε από τα καντόνια για την παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για την ποιότητα του αέρα στην Ελβετία, αναφέρει ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι υψηλή σε μια ακτίνα από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά της χώρας.

Αυτή η σκόνη έφτασε περίπου τους 180.000 τόνους, σύμφωνα με τα μοντέλα υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκαν, δήλωσε στο δημόσιο ραδιόφωνο ο μετεωρολόγος Ρομάν Μπρόλι της SRF Meteo.

Ήδη την Παρασκευή, ένας ισχυρός νότιος άνεμος είχε μεταφέρει άμμο από τη Σαχάρα από τη βόρεια Αφρική στην Ελβετία.

Η Σαχάρα είναι η μεγαλύτερη πηγή ορυκτής σκόνης, απελευθερώνοντας από 60 έως 200 εκατομμύρια τόνους ετησίως και ενώ τα μεγαλύτερα σωματίδια πέφτουν γρήγορα στο έδαφος, τα μικρότερα μπορούν να μεταφερθούν χιλιάδες χιλιόμετρα και να φτάσουν σε όλη την Ευρώπη.

Καθώς κατακάθεται, αυτή η άμμος δίνει μια πορτοκαλί απόχρωση στο χιόνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

