Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η παραλία που «χάθηκε στην... αφρικανική σκόνη»- Ένα απίστευτο θέαμα στην Εύβοια

Η παραλία της Μουρτερής στην Εύβοια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως απέραντη αφού το συνολικό της μήκος αγγίζει 4 χλμ- Η μεγάλη αυτή έκταση λοιπόν καλύφθηκε από την αφρικανική σκόνη

Εύβοια: Παραλία «εξαφανίστηκε» από την σκόνη

Η παραλία Μουρτερής είναι από τις μεγαλύτερες της Εύβοιας σε μήκος, με άμμο και βότσαλο.

Όπως μπορείτε να δείτε και από τη φωτογραφία που ανέβασε χρήστης στο facebook η παραλία χάθηκε μέσα σε ένα πυκνό στρώμα ομίχλης που κάλυψε την περιοχή.

Κατά μήκος της παραλίας υπάρχουν μερικά ταβερνάκια και καφετέριες, ενώ συχνά τα κύματα ξεπερνούν τα 4 μέτρα, αφού είναι εκτεθειμένη στους ανέμους.

Η παραλία της Μουρτερής στην Εύβοια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως απέραντη αφού το συνολικό της μήκος αγγίζει 4 χλμ.

Πηγή: evima

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αφρικανική σκόνη Εύβοια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark