Εύβοια: Παραλία «εξαφανίστηκε» από την σκόνη

Η παραλία Μουρτερής είναι από τις μεγαλύτερες της Εύβοιας σε μήκος, με άμμο και βότσαλο.

Όπως μπορείτε να δείτε και από τη φωτογραφία που ανέβασε χρήστης στο facebook η παραλία χάθηκε μέσα σε ένα πυκνό στρώμα ομίχλης που κάλυψε την περιοχή.

Κατά μήκος της παραλίας υπάρχουν μερικά ταβερνάκια και καφετέριες, ενώ συχνά τα κύματα ξεπερνούν τα 4 μέτρα, αφού είναι εκτεθειμένη στους ανέμους.

Η παραλία της Μουρτερής στην Εύβοια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως απέραντη αφού το συνολικό της μήκος αγγίζει 4 χλμ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.