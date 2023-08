Πύρινος εφιάλτης χωρίς τέλος στον Έβρο: Εκκενώνονται οι περιοχές Γιαννούλη και Σιδηρώ Ελλάδα 14:38, 30.08.2023 linkedin

Μήνυμα εκκένωσης από το 112 εστάλη πριν λίγο στους κατοίκους και επισκέπτες των δύο περιοχών - Συνεχείς αναζωπυρώσεις στα δύο ενεργά μέτωπα σε Λεπτοκαρυά και Κοτρωνιά