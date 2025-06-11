Σορός αγνώστων λοιπών στοιχείων εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε Ι.Χ. επιβατικό όχημα, το οποίο βρισκόταν επί της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης – Ορεστιάδας, στην περιοχή της Ορεστιάδας, στον Έβρο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση της ταυτότητας του θανόντος καθώς και τα αίτια της πυρκαγιάς.

Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Πηγή: skai.gr

