Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Αλμυρού, στο Βόλο, από την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ενός 11χρονου κοριτσιού από τον 43χρονο πατριό της.

Η εισαγγελέας Ανηλίκων Βόλου, διέταξε η ανήλικη να τεθεί σε προστατευτική φύλαξη και να υποβληθεί το προανακριτικό υλικό προκειμένου να διατάξει περαιτέρω ενέργειες.

Παράλληλα, αναζητήθηκαν η μητέρα και ο πατριός της ανήλικης και συνελήφθησαν καθότι διαπιστώθηκε να διαμένουν παράνομα στη χώρα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ανήμερα του Αγίου Πνεύματος και ειδικότερα τις μεσημβρινές ώρες, η 11χρονη μαζί με συγγενικό της πρόσωπο βρέθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού, όπου η συνοδός του κοριτσιού κατέθεσε στις Αρχές τα όσα της εκμυστηρεύτηκε το μικρό κορίτσι. Η 11χρονη αποκάλυψε ότι ο 43χρονος πατριός της, ο οποίος συζεί με την 38χρονη μητέρα της, προχωρούσε σε ασελγείς πράξεις πάνω της, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι την πρώτη φορά που έζησε τις τρομακτικές στιγμές ήταν το καλοκαίρι του 2023, όταν και κατοικούσαν σε περιοχή του νομού Λάρισας. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι εξαναγκάστηκε επανειλημμένα από τον πατριό της εκ νέου σε ασελγείς πράξεις κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου τετραμήνου του 2025, όταν και μετακόμισαν στην ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού.

To κορίτσι ηλικίας 11 ετών από την περιοχή του Αλμυρού διακομίστηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, έπειτα από εντολή που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχει πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης.

Η ανήλικη οδηγήθηκε στην Παιδιατρική Κλινική για αρχική φροντίδα, ενώ η Εισαγγελία Βόλου κινήθηκε με ταχύτητα για την παροχή ασφάλειας και υποστήριξης στο παιδί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η 11χρονη φιλοξενείται πλέον σε προστατευμένο περιβάλλον, συνοδευόμενη από συγγενικό της πρόσωπο. Παράλληλα, έχουν κινητοποιηθεί ειδικοί επιστήμονες, μεταξύ των οποίων και παιδοψυχολόγος, ώστε να παρασχεθεί άμεσα ψυχολογική υποστήριξη στο παιδί

Στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, η ανήλικη πρόκειται να εξεταστεί από ιατροδικαστή στη Λάρισα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει υπάρξει πράγματι σεξουαλική κακοποίηση και, εφόσον προκύψει κάτι τέτοιο, να καθοριστεί το χρονικό πλαίσιο του περιστατικού.

