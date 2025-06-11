Δίκη Novartis - Αβραμόπουλος: «Σκευωρία με πολιτικά κίνητρα»

Της Έλενας Γαλάρη

Σκευωρία με πολιτικά κίνητρα χαρακτήρισε την υπόθεση της Novartis ο πρώην Υπουργός Δημήτρης Αβραμόπουλος καταθέτοντας στη δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων.

Είχε προηγηθεί η δήλωση του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση, Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, ο οποίος διευκρίνισε για τα όσα έχει καταγγείλει: «Αποκλειστική πηγή πληροφόρησής μου ήταν ο Φρουζής, δεν γνωρίζω εάν αυτά τα χρήματα δόθηκαν στον κ. Αβραμόπουλο. Δηλώνω ότι πηγή πληροφόρησης για δωροδοκίες οποιοδήποτε πολιτικού ή μη προσώπου ήταν πάντα ο Φρουζής».

«Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τη δήλωση, αντιλαμβάνομαι ότι αναιρείται όλη η αρχική κατάθεση που μου προκάλεσε πρόβλημα. Δεν έχω δει ποτέ τον Φρουζή, είχε κάνει και σχετική δήλωση τον Φεβρουάριο 2018 στην οποία έλεγε ότι δεν με γνωρίζει. Την εποχή που ήμουν εγώ Υπουργός το φάρμακο δεν ήταν αρμοδιότητα του υπουργείου. Άρα δεν υπήρχε καμία σχέση με φαρμακευτικές εταιρείες. Από τη στιγμή αυτή της δήλωσης πιστεύω ότι ο κατηγορούμενος αφαιρεί το στοιχείο του δόλου απέναντι μου. Δεν γνώριζα τον Δεσπεμπασίδη. Ήταν λάθος του Τσίπρα, εξού και ανακάλεσε και έκανε λόγο για ατυχή διαχείριση» είπε ο κ. Αβραμόπουλος.

«Πουθενά στον κόσμο δεν δωροδοκήθηκαν πολιτικοί. Δεν ήξερα την εταιρεία, μια φορά είχα πάρει ένα voltaren και δεν ήξερα ότι είναι της Νovartis. Είναι σκευωρία και κατάχρηση εξουσίας», συνέχισε.

Εισαγγελέας: Για ποιο λόγο να τα είπε ο κ. Φρουζής αυτά;

Αβραμόπουλος: Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Άκουσα τον κ. Δεστεμπασίδη σήμερα. Αυτά πρέπει να κληθεί να τα πει ο κ. Φρουζής.

Εισαγγελέας: Θα κληθεί.

Εισαγγελέας: Ξέρετε να υπάρχει σχέση μεταξύ Δεστεμπασίδη και Φρουζή με ΣΥΡΙΖΑ; Για ποιο λόγο να εμπλακεί το όνομά σας;

Αβραμόπουλος : Εκείνες τις ημέρες «έτρεχε» το όνομά μου για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Και είπε ο Παπαγγελόπουλος «ρίξτε και Αβραμόπουλο για να τον «τρενάρουμε» για δυο τρία χρόνια». Αυτή είναι μια σκοτεινή και βρώμικη υπόθεση. Είπα ότι κάποιος από τους μάρτυρες μπορεί να είναι και θύμα... είτε για λόγους εκβίασης, είτε για λόγους απειλής, είτε για άλλους λόγους…Εγώ ήμουν επίτροπος τότε. Θα μπορούσα να ενεργοποιήσω την ιδιότητά μου και να προσφύγω κατά της Ελλάδος. Δεν το έκανα.

Εισαγγελέας: Ευχαριστούμε που δεν το κάνατε.

Αβραμόπουλος: Του είπαν (σ.σ. Τσίπρα), αυτός ο συμφερτός, έχουμε δύναμη να εξοντώσουμε την αντιπολίτευση και το δέχθηκε. Ο ηγέτης δεν ακούει κανέναν, παραδέχεται μόνο την κρίση του. Ευτυχώς που δεν τον πίστεψε ο κόσμος. Όταν κατέβηκα, επανεκλέχτηκα. Η μήνυση δεν είναι εκδίκηση, ήταν δικαιοσύνη.

Εισαγγελέας: Γιατί δεν υποβάλατε τη μήνυση και σε βάρος των υπόλοιπων προσώπων που συμμετείχαν;

Αβραμόπουλος: Γιατί όλα έγιναν με βάση μία κατάθεση. Τηρήσαμε τη διαδικασία που έπρεπε. Είπαμε να βρεθούν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί. Εγώ είμαι θεσμικός. Εγώ βρίσκομαι εδώ σήμερα γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη.

Ο κ. Αβραμόπουλος πιθανολόγησε ότι ενδεχομένως οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες «είτε εκβιάστηκαν, είτε τους προσφέρθηκε μια προστασία, δεν μπορώ να ξέρω εγώ. Δεν ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν ε δεν χτυπάμε και δέκα πολιτικούς. Κάποιοι το μεθόδευσαν».

Πηγή: skai.gr

