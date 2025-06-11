Μετά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο της Άρτας «επανήλθαν», σύμφωνα με πληροφορίες, τα δυο ανήλικα παιδιά που είχαν ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις τους από τον ποταμό Άραχθο. Πρόκειται για έναν 14χρονο και έναν 15χρονο που αναμένεται να μεταφερθούν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών συνοδεία αστυνομίας. Οι αξονικές και των παιδιών παρουσίασαν οίδημα, ενώ διαπιστώθηκε εισρόφηση ύδατος στους πνεύμονες.

Τα δύο παιδιά ηλικίας 14 και 15 ετών διασωληνώθηκαν στο ΓΝ Άρτας, ενώ αποφασίστηκε να διακομισθούν με ΕΚΑΒ συνοδεία αστυνομίας στο ΠΓΝ Πατρών.

Φαίνεται πως τα παιδιά έκαναν μπάνιο όταν ξαφνικά τα νερά φούσκωσαν, λόγω της εκτόνωσης από το φράγμα στο Πουρνάρι που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 15 χλμ από το σημείο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, νωρίς το μεσημέρι, 4 παιδιά πήγαν στον Άραχθο για μπάνιο και όταν ο 14χρονος απομακρύνθηκε χωρίς να γνωρίζει καλό κολύμπι και παρασύρθηκε από τα νερά του ποταμού, έσπευσε ο 15χρονος να τον σώσει, όμως εγκλωβίστηκε και αυτός. Οι άλλοι δύο φίλοι ζήτησαν αμέσως βοήθεια από πολίτες που βρίσκονταν κοντά καθώς και από την αστυνομία και την πυροσβεστική. Οι δύο ανήλικοι διασώθηκαν από πολίτες με μία βάρκα.

Οι λουόμενοι που εντόπισαν τα δύο παιδιά τούς έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια το ΕΚΑΒ μετέφερε χωρίς αισθήσεις τα παιδιά στο νοσοκομείο Άρτας, όπου όμως οι γιατροί κατάφεραν να τα επαναφέρουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.