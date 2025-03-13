Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βίντεο με τη στιγμή που ο βουλευτής της Νίκης, Ν. Παπαδόπουλος βανδαλίζει τα έργα στην Εθνική Πινακοθήκη

Το έργο σημειώθηκε τη Δευτέρα - Τα έργα είχαν εκτεθεί στην αίθουσα της Πινακοθήκης όπου φιλοξενείται η έκθεση με τίτλο «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου»

Εθνική Πινακοθήκη: Βίντεο με τη στιγμή που ο βουλευτής της Νίκης Παπαδόπουλος βανδαλίζει τα έργα

Βίντεο με τη στιγμή που ο βουλευτής της Νίκης, Νίκος Παπαδόπουλος επιτίθεται και βανδαλίζει τα έργα του εικαστικού Χριστόφορου Κατσαδιώτη στην Εθνική Πινακοθήκη δόθηκε στο φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό των βανδαλισμών σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα. Τα έργα είχαν εκτεθεί στην αίθουσα της Πινακοθήκης όπου φιλοξενείται η έκθεση με τίτλο «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου».

Μιλώντας στην εκπομπή του MEGA, «Buongiorno» και στην Ευάννα Ζουμπούρογλου, ο βουλευτής του κόμματος Νίκη εξέφρασε την οργή του για τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι «η κατάσταση στην Εθνική Πινακοθήκη είναι ένα έγκλημα που συγκρίνεται με την τραγωδία στα Τέμπη και είναι ακόμα πιο σοβαρό».
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: νίκη Εθνική Πινακοθήκη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark