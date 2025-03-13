Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 12:25 στη Λεωφόρο Βάρης Κορωπίου, στο ύψος της Λεωφόρου Αγίας Μαρίνας Κορωπίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στα ενδιάμεσα κιγκλιδώματα και ανετράπη στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Στο σημείο σπεύδει η ΕΛΑΣ, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες ακροατών του ΣΚΑΪ, υπάρχει ένας νεκρός.

Δυσκολίες σημειώνονται στην κίνηση και των δύο ρευμάτων της Λεωφόρου Βάρης Κορωπίου.

Πηγή: skai.gr

