Ένα επεισόδιο άνευ προηγουμένου για τα πολιτικά δεδομένα προκάλεσε ο βουλευτής της Νίκης, Νίκος Παπαδόπουλος στην Εθνική Πινακοθήκη, χτες, Δευτέρα, όταν εισέβαλε στο χώρο και έσπασε προθήκες και εκθέματα του Χριστόφορου Κατσαδιώτη, αποκαλώντας τα βλάσφημα προς τον χριστιανισμό.

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η μοναδική φορά πως ο βουλευτής έχει προκαλέσει, καθώς έχει μια προϊστορία και με ακραίες τοποθετήσεις στη Βουλή.

Οι «καλικάντζαροι και τα δαιμόνια» που βγαίνουν τα Χριστούγεννα

Τον Δεκέμβριο του 2023, ο Νίκος Παπαδόπουλος υποστήριξε στη Βουλή πως τις ημέρες των Χριστουγέννων βγαίνουν από τις «πύλες της κολάσεως δαιμόνια, καλικάντζαροι» και επιτίθενται στον λαό του Θεού.

Συγκεκριμένα, είχε αναφέρει: «Στις άγιες ημέρες που εισερχόμαστε θέλει πραγματικά μεγάλη προσοχή. Γίνονται και ακούγονται τα χειρότερα. Θυμάμαι ως νεαρός ιατρός που εφημέρευα στο ΑΧΕΠΑ βλέπαμε τα χειρότερα, θα επιβεβαιώσουν αντίστοιχα και άλλοι ιατροί συνάδελφοι».

«Το τι ξύλο έπεφτε αυτές τις ημέρες αγάπης στις οικογένειες -οι άνδρες χτυπούσαν τις γυναίκες, οι γυναίκες τους άνδρες, τα παιδιά τους γονείς και οι γονείς τα παιδιά! Γι' αυτό βγήκε ξέρετε και "το ξύλο της χρονιάς"» είπε ο βουλευτής της «Νίκης», για να συνεχίσει: «Λοιπόν οι παλαιότεροι, οι γονείς και οι παππούδες μας, έλεγαν ότι τις ημέρες αυτές ανοίγουν οι πύλες της κολάσεως και βγαίνουν τα δαιμόνια που πειράζουν τον λαό του Θεού! Τους έλεγαν μάλιστα και καλικάντζαρους».

Όταν σύνδεσε τον θάνατο αθλητή με το εμβόλιο για τον κορωνοϊό

Σε μια άλλη παρέμβαση που είχε κάνει πριν από έναν χρόνο στη Βουλή ο βουλευτής είχε συνδέσει τον θάνατο αθλητή με το εμβόλιο για τον κορωνοϊό, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη.

«Σοκ στο στίβο, νεκρός στα 29 του ο Σον Μπάρμπερ, παγκόσμιος πρωταθλητής στίβου. Θεωρείτε φυσιολογικό να πεθαίνουν στα 29 τους αθλητές;», είπε.

Ο υπουργός Υγείας τότε του είχε απαντήσει: «Θα προσπαθήσω να επαναφέρω την συζήτηση λίγο πιο κόσμια για να κάνουμε μια ενδελεχή εξέταση των επιχειρημάτων που ακούσαμε. Ο κύριος συνάδελφος, επαναλαμβάνω, γιατρός στο επάγγελμα μου είπε ότι έχω θράσος που ζήτησα να υπάρχει μελέτη για τη σύνδεση θανάτου του αθλητού επί κοντώ με τον Covid, μέσα σε τόσες λίγες ώρες. Είναι θράσος εγώ να λέω να μου φέρει την μελέτη αλλά δεν είναι θράσος εκείνος να έχει εκδώσει ιατρικό πόρισμα, το οποίο φέρει στη Βουλή των Ελλήνων. Δεν είναι θράσος μόνο αυτό που κάνετε, είναι ντροπή. Θα έπρεπε να σας πάρω πίσω το πτυχίο για αυτό που κάνατε, θα έπρεπε να παύσετε να ασκείτε το ιατρικό λειτούργημα με αυτό που είπατε. Να έρχεσαι στη Βουλή και να αποδίδεις ως γιατρός αίτιο θανάτου χωρίς να έχεις κάνει την παραμικρή έρευνα γιατί πέθανε ο συμπολίτης μας, αποδεικνύετε πως η σχέση σας με την επιστήμη είναι μηδενική, γιατί η επιστήμη το πρώτο που λέει είναι πως δεν βγάζω βιαστικό συμπέρασμα. Και το κάνατε για τον πιο χυδαίο λόγο, για να κερδίσετε ψήφους».

Όταν αποκάλεσε τον Ζελένσκι «χαζαροναζιστή»

Τον Απρίλιο του 2024, ο Νίκος Παπαδόπουλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς, στη Βουλή, χρησιμοποιώντας ακραίους και ανυπόστατους χαρακτηρισμούς.

Συγκεκριμένα, είχε ισχυριστεί πως «δεν μπορώ να πω πως μπορούμε να υποστηρίξουμε έναν ηγέτη σαν τον Ζελένσκι, τον χαζαροναζιστή Ζελένσκι, ο οποίος κυνήγησε τους ορθοδόξους, έσφαξε ορθόδοξους ιερείς, έδιωξε και καταδίωξε τον ηγούμενο τον Παύλο της Λαύρας των σπηλαίων εκεί στο Κίεβο και επίσης κυνήγησε την κανονική εκκλησία των Ουκρανών».

Ποιος είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος

Σημειώνεται πως ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι ιατρός χειρούργος που διατελεί βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης με τη Νίκη, από τις εκλογές του 2023.

Ο Νικόλαος Παπαδόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1971, είναι έγγαμος με την Ευανθία Καλαϊτζίδου και πατέρας έξι παιδιών.

Σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με Τίτλο ειδικότητας στη χειρουργική θώρακος-καρδιάς και μεγάλων αγγείων. Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Α.Π.Θ. στον Τομέα χειρουργικής και στο τμήμα Χειρουργικής Θώρακος - καρδιάς και μεγάλων αγγείων, με βαθμό Άριστα.

Η επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της Υγείας ξεκινά από το 1997 στο Κέντρο Υγείας Κουφαλίων. Ακολουθεί το γενικό τμήμα της ειδικότητας στη Γενική Χειρουργική στην Α` Πανεπιστημιακή Προπαιδευτική χειρουργική κλινική του ΑΠΘ και το ειδικό τμήμα της ειδικότητας Θώρακος –Καρδίας, στην Πανεπιστημιακή Χειρουργική κλινική Θώρακος Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων (2003-7). Δίδαξε ως συνεργάτης Καθηγητής («Επείγουσα Ιατρική – Πρώτες Βοήθειες –ΚΑΡΠΑ») αλλά και ως εκπαιδευτής σε Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών στην Σ.Ε.Υ.Π-Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης τα ακαδημαϊκά έτη 2001-4.

Εργάσθηκε στον ιδιωτικό τομέα έως το 2009 στο Καρδιοχειρουργικό τμήμα στην Euromedica «Γενική Κλινική» Θεσ/νίκης και ακολούθως πλαισίωσε ως πρώτος συνεργάτης την καρδιοχειρουργική ομάδα του Καθηγητή Παναγιώτη Κ. Σπανού. Παράλληλα ως επικεφαλής δημιούργησε τη δική του καρδιοχειρουργική ομάδα στην Euromedica Γενική Κλινική «Κυανός Σταυρός» Θεσσαλονίκης.

Διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος του καρδιοχειρουργικού τμήματος της κλινικής «Κυανός Σταυρός» (2014-6) και εν συνεχεία (2017-20) συμμετείχε στο πρόγραμμα εφημεριών ως καρδιοχειρουργός στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέτρο Θεσσαλονίκης. Το 2020 εντάσσεται στο ΕΣΥ (καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ») όπου στο πρόσφατο ολιγόμηνο διάστημα βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής.

Είναι επίσης μέλος τοπικών και διεθνών οργανισμών, όπως ενδεικτικά του συλλόγου Πολυτέκνων «Οι Άγιοι Πάντες» από το 2003, του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 1997, της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης και Αντιμετώπισης του ΑIDS από το 1998, του European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) από το 2004, του International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery (ISMICS) από το 2007, της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος–Καρδιάς–Αγγείων από το 2005, της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος από το 2007, κ.α.



