Ευθύνες στην Πυροσβεστική, στη γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας, σε αυτοδιοικητικούς και περιφέρεια επέρριψε η εισαγγελέας της έδρας που αγορεύει για δεύτερη συνεχή ημέρα στη δίκη για τη φωτιά στο Μάτι.

«Εν γνώσει των συνθηκών και της ένδειας των μέσων αντιμετώπισης όφειλαν όλοι να σκεφτούν ότι κάτι πρέπει να κάνουν με τον κόσμο.Τις πληροφορίες τις είχαν.Δεν είχαν μια πυρκαγιά με μεγάλη ένταση σε μια πευκόφυτη περιοχή.

Εκεί έπρεπε το ΕΣΚΕ και δι' αυτού η ηγεσία να αξιολογήσουν την επικινδυνότητα και να αποφασίσουν για το τι έπρεπε να κάνουν. Να κινητοποιήσουν τις τοπικές αρχές προς την κατεύθυνση της πολιτικής προστασίας.

Έπρεπε να αφήσουν τον κόσμο στα σπίτια τους η όχι; Για να πάρεις απόφαση πρέπει να απασχολήσει.Την απόφαση αυτή την παίρνει ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.Το ζήτημα ήταν από κάποιον να ασκηθεί η αρμοδιότητα. Δεν ασκήθηκε από κανέναν και αυτό είναι τραγικό.

Εδώ δεν αναζητήθηκε κάποιος για να δώσει μια άποψη και ουδείς από τους διατάσσοντες δεν έθεσε το ερώτημα "εδώ βρε αδερφέ με τον κόσμο τι κάνεις" ; Κινδυνεύει; Αναζήτησαν κατά που πάει η φωτιά; Όποιοι δεν τηρούν τις διαταγές πρέπει να υποστούν τις συνέπειες».

Αναφερόμενη στην εκτροπή του ελικοπτέρου που επιχειρούσε στο Μάτι για να πάει στα διυλιστήρια η εισαγγελική λειτουργός ανέφερε:

«Κάποια στιγμή εμφανίζεται ένα εναέριο και συντονιστικό. Το πρώτο Έρικσον ενημερώνει ότι η φωτιά θα απειλήσει σπίτια και ανθρώπους. Συνθήκες ήταν για να καεί το σύμπαν. Και ήταν τέτοιες συνθήκες που η φωτιά πήγαινε ευθεία στους οικισμούς. Ζητά την προσοχή. Αλλά η απάντηση που λαμβάνει είναι τουλάχιστον αδιάφορη».

«Το Έρικσον έκανε μια βολή και φεύγει να πάει στα διυλιστήρια σε εκτέλεση της εντολής. Η εντολή ήταν σαφής. Βεβαίως ήταν μια πολύ σοβαρή και επικίνδυνη υποδομή. Οι αποφάσεις που λαμβάνουν αυτοί που βρίσκονται σε μεγάλες θέσεις. Το διυλιστήριο έχει και δικό του σύστημα πυρασφάλειας.Θα έπρεπε να ελέγξει την κατάσταση από τους επίγειους. Νομοθέτης, γιατί επικράτησε η προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι θα έπρεπε να υπήρχε γενική επιφυλακή, ενώ για τους ανθρώπους που πνίγηκαν στη θάλασσα, είπε ότι αν υπήρχε ενημέρωση νωρίτερα ότι υπάρχει κόσμος στην ακτή, θα μπορούσαν να είχαν σωθεί.

«Αν γινόταν πιο νωρίς θα μπορούσε να φύγει ο κόσμος να πάει αλλού, όχι σε άλλη ήπειρο. Μάθαμε για τους ανθρώπους στο Μάτι μέσω της Δανίας... Και αφού έμαθαν για αυτούς τους 12 δεν είπε κανείς μπας και άλλοι άνθρωποι στη θάλασσα; Πώς; Με τη συνδρομή του λιμενικού που θα μπορούσε να κινητοποιήσει μικρά σκαφάκια. Ο αρχηγός θα έπρεπε να ζητήσει συνδρομή του λιμενικού. Αυτή είναι η πολιτική προστασία».

Η αγόρευση της Εισαγγελέως συνεχίζεται.

