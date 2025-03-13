Αναφορικά με δημοσιεύματα, τα οποία σημειώνουν ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος ζήτησε από τον πρωθυπουργό την απομάκρυνση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, μετά τον βανδαλισμό στην Εθνική Πινακοθήκη, κύκλοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών δεν θέλησαν να κάνουν κανένα σχόλιο για το ζήτημα.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος θα αποστείλει επιστολή, την οποία θα υπογράφει ο πρόεδρος και τα μέλη της, προς τον πρωθυπουργό.

Μάλιστα, οι ίδιοι παρέπεμπαν στην πρόσφατη ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εξ αφορμής της εκθέσεως έργων ζωγραφικής με τίτλο «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου - Ενδιάμεσος Χώρος» στην Εθνική Πινακοθήκη, η ΔΙΣ εξέφρασε τη λύπη της για το περιεχόμενο συγκεκριμένων έργων της εν λόγω εκθέσεως και αποφάσισε να ενεργήσει τα δέοντα προς την ελληνική κυβέρνηση».

Υπενθυμίζεται πως, το πρωί της Δευτέρας, ο βουλευτής του κόμματος της Νίκης, Νίκος Παπαδόπουλος, συνοδευόμενος από ένα ακόμη άτομο, βανδάλισε τα έργα «Εικόνισμα 1ο», «Εικόνισμα 16ο», «Εικόνισμα 17ο» και «Ο Άγιος Χριστόφορος», καθώς θεωρούσε πως ήταν βλάσφημα προς την ορθόδοξη πίστη.

Πηγή: skai.gr

