Νίκος Παπαδόπουλος: «Αυτό που έγινε με τα έργα είναι έγκλημα ισάξιο των Τεμπών»

Σοκάρει η δήλωση του Νίκου Παπαδόπουλου για τους βανδαλισμούς που έκανε την περασμένη εβδομάδα στην Εθνική Πινακοθήκη.



Μιλώντας στο MEGA, ο βουλευτής του κόμματος Νίκη όχι μόνο δήλωσε αμετανόητος, αλλά δήλωσε απερίφραστα ότι «η κατάσταση στην Εθνική Πινακοθήκη είναι ένα έγκλημα που συγκρίνεται με την τραγωδία στα Τέμπη και είναι ακόμα χειρότερο».



«Οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι στην Ελλάδα είμαστε υπό διωγμό… Πήγα στην Εθνική Πινακοθήκη των Ελλήνων που την πληρώνει με αίμα ο ελληνικός λαός και βρήκα να χλευάζεται με βάναυσο τρόπο η πιστή μας, τα εικονίσματα το πληρώνουμε το αίσχος αυτό και το βλέπουν τα παιδιά μας. Αντί τα παιδιά μας να σιτίζονται με πνευματική τροφή δίνουν στα παιδιά περιττώματα σκουπιδιών περιττώματα του διαβόλου. Η κυβέρνηση παραμόρφωσε τα ιερά και όσια του ελληνικού λαού με δαιμονικές μορφές (… ) αυτή έκανε τη βίαιη πράξη και βιαιοπραγεί ενάντια του ελληνικού λαού ασκεί και θρησκευτική βία».



«Όχι απλώς δεν μετανιώνω, αλλά λέω έγκλημα ισάξιο των Τεμπών και ακόμα χειρότερο αυτό που έγινε. Έγκλημα… Αυτή η κυβέρνηση διαπράττει εγκλήματα το ένα πίσω από το άλλο. Εγώ ως βουλευτής δεν μπορούσα να βρω το δίκιο μου 2 μήνες. Παιδεύομαι με την κυρία Μενδώνη με επίκαιρες ερωτήσεις, με επιστολές, τίποτα. Τίποτα. Μας γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής.

«Έπρεπε να τα πετάξουν αυτά τα έργα στην τουαλέτα, όχι στο πάτωμα όπου τα άφησαν» τόνισε δε.

Πηγή: skai.gr

