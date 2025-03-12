Νέα ένταση- Πινακοθήκη: Υπερορθόδοξοι προπηλάκισαν διαδηλωτές υπέρ της τέχνης

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε έξω από την Πινακοθήκη όταν ομάδα υπερορθόδοξων προπηλάκισε μέλη σωματείων από τον χώρο του πολιτισμού που διαδήλωναν ειρηνικά υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης.

Με το που άνοιξαν ένα πανό οι πολίτες υπέρ της ελευθερίας της Τέχνης, άρχισαν να ακούγονται γιουχαΐσματα, ενώ κάποιοι κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους, φωνάζοντας «Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία», «ντροπή σας αντίχριστοι», «σατανάδες» και άλλα.

Οι συγκεντρωμένοι δεν απάντησαν στην πρόκληση και στη συνέχεια μπήκαν στην Πινακοθήκη για να επισκεφθούν τον χώρο που βανδαλίστηκε.

Στη διαμαρτυρία συμμετείχαν το Σωματείο Εργαζόμενων στη Σύγχρονη Τέχνη, άτομα από το Σωματείο Εκτάκτου Προσωπικού του υπουργείου Πολιτισμού και άλλοι.

Η σημερινή ένταση είναι η συνέχεια του... σήριαλ που ξεκίνησε τη Δευτέρα ο βουλευτής της «Νίκης», Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος εισέβαλε σε κατάσταση αμόκ στην Εθνική Πινακοθήκη, έσπασε το γυάλινο προστατευτικό της προθήκης και άρπαξε εικόνες, φωνάζοντας ότι «προσβάλλουν τη θρησκεία».

Τα έργα που έφεραν τον βουλευτή της Νίκης σε κατάσταση αμόκ δημιουργήθηκαν από τον Χριστόφορο Κατσιδιώτη και είχαν θρησκευτικό και εκκλησιαστικό θέμα, όπως αναφέρει ο ίδιος ο καλλιτέχνης.

Ο βουλευτής προκάλεσε φθορές σε τουλάχιστον 4 έργα, ανάμεσά τους ένα που απεικονίζει «την Παναγία με τον Χριστό αγκαλιά». Τα εκθέματα εντάσσονται στην περιοδική έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου - Ενδιάμεσος Χώρος».

Υπενθυμίζεται πως λόγω του βανδαλισμού η Εθνική Πινακοθήκη παρέμεινε κλειστή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.