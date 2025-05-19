Έρευνα και στα γραφεία των υπαλλήλων - ΟΠΕΚΕΠΕ: «Στόχος η πλήρης διαφάνεια»

Σε έλεγχο στα αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε το κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και την παρουσία δύο Εισαγγελέων κατόπιν παραγγελίας των Εισαγγελέων του Ελληνικού Γραφείου των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Πληρωμών η διοίκηση συνεργάστηκε απόλυτα με τις ελεγκτικές και εισαγγελικές αρχές και παρέδωσε όλα τα ζητηθέντα στοιχεία, συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη διενέργεια του ελέγχου.

"Μοναδικός στόχος της νέας Διοίκησης του Οργανισμού είναι η πλήρης αποκατάσταση της αξιοπιστίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., του μοναδικού διαπιστευμένου φορέα διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Γεωργικών Ταμείων (Ε.Γ.Τ.Ε.& Ε.Γ.Τ.Α.Α.), ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως" υποστηρίζει.

Παράλληλα προσθέτει ότι γίνονται όλες οι δυνατές προσπάθειες, ώστε "τυχόν σκιές του παρελθόντος να διερευνηθούν εις βάθος και να αποδοθούν ευθύνες, όπου αυτές προκύπτουν — ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου" συμπληρώνοντας πως "Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η προσπάθεια αυτή θα έχει θετική έκβαση και σε συνδυασμό με την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, το οποίο έχει συμφωνηθεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είμαστε βέβαιοι ότι η επόμενη ημέρα θα βρει τον Οργανισμό πιο ισχυρό, πιο αξιόπιστο, ουσιαστικό υποστηρικτή του Έλληνα αγρότη".

Τέλος, ο ΟΠΕΚΕΠΕ καταλήγει "θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι αυτή η καλοδεχούμενη για εμάς έρευνα συνέπεσε με την ανάδειξη από μέρους μας, της μη αποδεκτής απόσπασης της κας Τυχεροπούλου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μας ξάφνιασε επίσης το γεγονός ότι παρ' όλο η έρευνα είναι μυστική, με την άφιξη των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και των Ελεγκτικών Οργάνων εγκαταστάθηκε τηλεοπτικό συνεργείο στην κεντρική είσοδο του Οργανισμού ενώ ταυτόχρονα πλειάδα ηλεκτρονικών μέσων αρθρογραφούσε για την πραγματοποίηση του ελέγχου."

