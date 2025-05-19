Λογαριασμός
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι συλληφθέντες για την επίθεση στη Νομική

Τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, απαγόρευσης προσέγγισης στον παθόντα και στα πανεπιστήμια, καθώς και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα

Νομική

Της Έλενας Γαλάρη

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 6 κατηγορούμενοι για την αιματηρή επίθεση στη Νομική Σχολή της Αθήνας. 

Τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, απαγόρευσης προσέγγισης στον παθόντα και στα πανεπιστήμια, καθώς και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους δύο φορές τον μήνα.

Στην απολογία τους φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι εκείνη την ημέρα βρισκόντουσαν στον χώρο της Νομικής Σχολής, αλλά ήταν για κάποια άλλη εκδήλωση και πως δεν έχουν την οποιαδήποτε συμμετοχή στην αιματηρή επίθεση σε βάρος του διδακτορικού φοιτητή.

