Έρευνες σε σπίτια υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ - Υποψίες για παράνομες επιδοτήσεις

Με εντολή του Ευρωπαίου εισαγγελέα στελέχη των εσωτερικών υποθέσεων πραγματοποιούν σήμερα τέσσερις κατοίκων έρευνες, δύο στην Αθήνα και δύο στην Κρήτη, σε σπίτια υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έρευνα αφορά σε παρατυπίες για επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με το cretalive, η έρευνα στο νησί πραγματοποιείται κατόπιν καταγγελιών για συγκεκριμένους παραγωγούς του νησιού που φέρεται να εισέπραξαν χρηματικά ποσά που δεν δικαιούνταν.

Κατά τις ίδιες πηγές, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα έχει κάνει μήνυση κατά 100 συνολικά υπόπτων για φερόμενη μεγάλη απάτη με αγροτικά κονδύλια, με τη συνολική ζημία να εκτιμάται στα 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Όπως είχε γίνει γνωστό, μεταξύ άλλων, οι ύποπτοι κτηνοτρόφοι από την Κρήτη - μετά από έρευνες για προγράμματα της ΕΕ - είχαν κατηγορηθεί ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις και πλαστά μισθωτήρια συμβόλαια μεταξύ 2017 και 2020 για να εισπράξουν επιδοτήσεις.

Πηγή: skai.gr

