Πέθανε στην Ρώμη, σε ηλικία ενενήντα τριών ετών, η Μαρίνα Βούλγαρη, κόρη του Κωνσταντίνου και εγγονή του Σωτηρίου Βούλγαρη, του Έλληνα ιδρυτή του διάσημου οίκου Bulgari.

H Mαρίνα δραστηριοποιήθηκε, όπως όλη της η οικογένεια, στον τομέα των τιμαλφών και το 1976 αποφάσισε να δημιουργήσει δική της γραμμή, ως σχεδιάστρια, αποκτώντας πελάτες όπως την Σοφία Λόρεν και την Ιβάνα Τραμπ.

Στην δεκαετία του ογδόντα άνοιξε καταστήματα στην Νέα Υόρκη, στο Μιλάνο και στο Παρίσι και στην συνέχεια επέλεξε, ως τόπο διαμονής, το Μονακό. Το 1996 ο Σαουδάραβας σείχης Αχμέντ Φιταΐχι αγόρασε την εταιρία Μarina B., αλλά η ίδια συνέχισε, για πολλά χρόνια, να σχεδιάζει εντυπωσιακά και πρωτότυπα τιμαλφή.

" Ήταν μια γυναίκα μοναδική, με έμαθε τι σημαίνει θάρρος και αποφασιστικότητα", δήλωσε η ανιψιά της Μαρίνα Βούλγαρη, Λάουρα Καλισσόνι Κολνάγκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

