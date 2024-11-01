Νέα συγκέντρωση πραγματοποίησαν το πρωί στο Σύνταγμα εποχικοί και συμβασιούχοι πυροσβέστες ζητώντας δωδεκάμηνη εργασία στο Πυροσβεστικό Σώμα και καταγγέλλοντας «επίθεση από τις αστυνομικές δυνάμεις, χθες σε κινητοποίησή τους στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας».

Με κεντρικά συνθήματα «Ήρθε η ώρα να βγάλουμε τα μπεζ, οι καταστροφές δεν είναι εποχικές» και «Εδώ και τώρα μονιμότητα» οι εποχικοί πυροσβέστες συγκεντρώθηκαν από τις 10 το πρωί στο Σύνταγμα διεκδικώντας το δικαίωμα στην εργασία καθώς και άμεσες προσλήψεις.

Στο πλευρό των πυροσβεστών βρέθηκαν σωματεία και φορείς μετά από κάλεσμα του ΠΑΜΕ.

Ανάμεσά τους και οι διανομείς φαγητού των ηλεκτρονικών πλατφορμών «Wolt» και «e-food», οι οποίοι έχουν κηρύξει 48ωρη απεργία για σήμερα, 1 και αύριο, 2 Νοεμβρίου.

Στη συγκέντρωση των εποχικών πυροσβεστών βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Νίκος Παππάς, ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Στέφανος Κασσελάκης, καθώς και βουλευτές κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.