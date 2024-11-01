Την επίσπευση της καθαρογραφής της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου για την πλημμύρα στη Μάνδρα, προκειμένου η ετυμηγορία του δικαστηρίου να κριθεί από τον Άρειο Πάγο ζήτησαν με αίτηση τους οι συγγενείς των θυμάτων.

Σε δελτίο Τύπου, που υπογράφουν οι δικηγόροι (Αθανάσιος Καβουρίνος, Αθανάσιος Οικονόμου, Δημήτριος Κατσούρας, Κων/νος Φούσας και Δημήτριος Σκύφτας), των θυμάτων της πλημμύρας που άφησε πίσω της 25 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες αναφέρουν:

«Οι συγγενείς των τραγικών θυμάτων της πλημμύρας της Μάνδρας, σήμερα 1 Νοεμβρίου 2024, καταθέσαμε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων μας τη συνημμένη αίτηση επίσπευσης καθαρογραφής της απόφασης του Εφετείου, που αθώωσε όλους τους κατηγορουμένους για τον θάνατο των αγαπημένων μας προσώπων.

Πλέον η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, που, ενόψει του κινδύνου άμεσης παραγραφής, θα πρέπει να κάνει τα δέοντα προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα και η αιτιολογία της απόφασης, που πιστεύουμε ότι είναι κατάφωρα άδικη και λανθασμένη.

Εμείς, ως συγγενείς των θυμάτων, θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για τη δικαίωση των ανθρώπων μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

