Δολοφονία Μαρκόπουλο: ΚΑΡΠΑ για 45 λεπτά έγινε στο αγοράκι: Η ανακοίνωση του Αγλαΐα Κυριακού

Προχωρημένη ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ) επί 45 λεπτά γινόταν στο πεντάχρονο αγοράκι που πυροβολήθηκε στο Μαρκόπουλο, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του Νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, αλλά δυστυχώς οι απέλπιδες προσπάθειές τους δεν είχαν αποτέλεσμα με αποτέλεσμα να καταλήξει στις 11.29 το πρωί.

Το πεντάχρονο αγοράκι καθόταν στο πίσω κάθισμα, και δέχθηκε τη σφαίρα με το αυτοκίνητο εν κινήσει. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν ο πατέρας και το παιδί.

Η ανακοίνωση της διοίκησης του Νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού

«Προσήλθε σήμερα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου, μέσω ΕΚΑΒ στις 10:45, Αγόρι (επ.) Α. (ον.) Α., πέντε (5) ετών, συνοδευόμενο από ιατρό του Κέντρου Υγείας Μαρκοπούλου, μετά από αρχική διακομιδή σε αυτό, λόγω αναφερόμενου τραυματισμού στο κεφάλι, από πυροβολισμό στην περιοχή του Μαρκόπουλου.

Κατά την προσέλευσή του στο Νοσοκομείο μας ήταν άσφυγμο, απνοϊκό, κόρες σε μυδρίαση, χωρίς φωτοκινητικό αντανακλαστικό.



Έγινε προχωρημένη ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ) για 45 min, χωρίς ανταπόκριση.



Ώρα θανάτου 11:29.

Θα πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εκτίμηση (νεκροψία, νεκροτομή)».

Πηγή: skai.gr

