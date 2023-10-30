Ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε απογευματινές και βραδινές ώρες στις 27 Οκτωβρίου στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Στο πλαίσιο της δράσης, η οποία αναπτύχθηκε περιμετρικά εμπορικού πολυκαταστήματος στην περιοχή, ελέχθησαν 52 άτομα, εκ των οποίων 45 ανήλικοι και προσήχθησαν 6 ανήλικοι στο τμήμα αστυνόμευσης της περιοχής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία σκοπός της δράσης ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας. Τα συλλέγοντα στοιχεία θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση «ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.»

