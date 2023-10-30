Νταντάδες της Γειτονιάς»: Στα 500 ευρώ το Voucher

Στο διπλασιασμό του ποσού που θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι, οι οποίοι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», προχωρά το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κάνοντας πράξη τη δέσμευσή του για ουσιαστική στήριξη των νέων οικογενειών.

Ειδικότερα, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές για ένταξη στο πρόγραμμα, θα λαμβάνουν το ποσό των 500 ευρώ μηνιαίως (από 250 ευρώ που είχε οριστεί αρχικά) για τη φύλαξη και φροντίδα των βρεφών τους από επιμελητή/επιμελήτρια που θα έχουν επιλέξει από το Μητρώο Επιμελητών.

Το ποσό αυτό θα δίνεται στις περιπτώσεις που ο γονέας εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή είναι ελεύθερος/η επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος/η.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, άνεργες μητέρες, γονείς που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή λαμβάνουν άλλο voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς, θα λαμβάνουν κάθε μήνα το ποσό των 300 ευρώ (από 150 που ήταν αρχικά).

Για περισσότερες πληροφορίες όσες/όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://ntantades.gov.gr.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

