Από τις 15 Ιουνίου, με την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς, μπαίνουν τα οικοδομικά συνεργεία σε 426 σχολεία της χώρας, που βρίσκονται σε 245 δήμους ανά την επικράτεια. Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», για έργα αναβάθμισης σε εκατοντάδες δημόσιες σχολικές μονάδες, όλων των βαθμίδων, μπαίνει σε φάση υλοποίησης.

Τα έργα στα περισσότερα σχολεία αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, πριν τον επόμενο αγιασμό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η περάτωσή τους προβλέπεται έως το τέλος Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα προβλέπει και τη δημιουργία ράμπας για ΑΜΕΑ

Ο σχεδιασμός, σύμφωνα με πληροφορίες, οριστικοποιήθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης που έγινε χθες Παρασκευή στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη και του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου. Τα έργα θα αναλάβει η Κτιριακές Υποδομές ΑΕ, ο κατασκευαστικός φορέας του ελληνικού κράτους.

Σε πρώτο στάδιο οι πόροι θα προέλθουν από δωρεά ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, που έγινε μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Θα ακολουθήσουν περαιτέρω πιστώσεις, από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται η ριζική ανακαίνιση ή κατασκευή χώρων υγιεινής

«Είναι μία δέσμευση που ανακοινώθηκε στην ΔΕΘ και γίνεται πράξη. Μία επένδυση στη δημόσια παιδεία, ώστε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται σε ένα περιβάλλον που ευνοεί περισσότερο τη μάθηση αλλά και την αγάπη για τον αθλητισμό, με όρους ισότιμης πρόσβασης και χωρίς αποκλεισμούς», σημείωνε κυβερνητική πηγή.

Τα 426 σχολεία που μπαίνουν στο πρόγραμμα - Τι εργασίες θα γίνουν

Τα περισσότερα από τα 426 σχολεία όπου θα γίνουν παρεμβάσεις είναι δημοτικά, περισσότερα από 230 τον αριθμό, ενώ περισσότερα από 150 είναι μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» εντάχθηκαν τα ειδικά σχολεία που προτάθηκαν από δήμους, μονάδες σε περιοχές που επλήγησαν πρόσφατα από φυσικές καταστροφές, ενώ προτεραιότητα δόθηκε σε ακριτικές και νησιωτικές ζώνες.

Η κατανομή ανάμεσα στις 13 περιφέρειες έχει ως εξής:

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη: 28

Αττική: 102

Βόρειο Αιγαίο: 10

Δυτική Ελλάδα: 31

Δυτική Μακεδονία: 12

Ήπειρος: 17

Θεσσαλία: 24

Ιόνια Νησιά: 11

Κεντρική Μακεδονία: 78

Κρήτη: 33

Νότιο Αιγαίο: 17

Πελοπόννησος: 34

Στερεά Ελλάδα: 29

Στο πρόγραμμα εντάσσονται η ριζική ανακαίνιση ή κατασκευή χώρων υγιεινής, οι οποίοι θα είναι κατάλληλοι για μαθητές ή εκπαιδευτικούς με αναπηρία, η ανακαίνιση ή κατασκευή γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ στα σχολεία, όπως και παιδικής χαράς στα νηπιαγωγεία, εργασίες για τον χρωματισμό τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών χώρων, και η δημιουργία ράμπας για ΑΜΕΑ.

Όπου χρειάζεται θα χρηματοδοτηθεί επίσης η στεγάνωση - επισκευή της στέγης και η εγκατάσταση ανελκυστήρα ή αναβατορίου για ΑΜΕΑ.

