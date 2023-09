Επιθεώρηση Εργασίας: Εξαρτημένη εργασία η συμμετοχή σε καλλιτεχνικές πρόβες Ελλάδα 14:12, 27.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι ατομικές τους συμβάσεις εργασίας οφείλουν να συνάπτονται πριν από την έναρξη των προβών